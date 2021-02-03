فضل شاكر يتعاون مع الشاعرة جنان بأغنية "ليه"

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"الخليج 365" من بيروت: أطلق الفنان فضل شاكر أغنية جديدة بعنوان "ليه" في أول تعاون له مع الشاعرة الإماراتية جنان.

وتقول كلماتها:

ليه ما عادَت الدِنيا تِسوى إلا بوجودك وليه ماعادَت الأيام تِحسَب إلا بروياك

إنت ياللي حلا هالكون كلّه بحضورك تفداك نفسي وين ماتأخِذها (هي ) وياك

جنة حلا مفنودة هي بشوفة عيونك ورقة الأيام تعزفها لحظة هنايا بدنياك

تعال خلِّنا نروي الحنايا بدفاها لحونك ترانيم يخلّدها لحن الوفاء لي بحناياك

سحرني العشق اللي كحلها جفونك دخيل انا الضحكة لا تحرمني سجاياك

افداك انا وافدى اللحظه (اللي) بجنونك تاخذني لدنيا الغزل وتغزلني بمزاياك

دخيلها الضحكه ارويني بغلا عيونك وانسج الاحلام بلمسة حلا يمناك

وبهذا العمل يستكمل شاكر إطلاق إعماله الغنائية في العام 2021 ، متعاونا فيها مع أبرز الشعراء والملحنين في الوطن العربي، والتي سيتم طرحها تباعاً خلال الفترة القادمة على قناته الرسمية على اليوتيوب والإذاعات والمحطات الفضائية.

أغنية "ليه" غناء الفنان فضل شاكر، ومن كلمات الشاعرة الاماراتية جنان، وألحان زياد يوسف، فيما قام بتوزيع العمل موسيقياً الموزع غصين سبيروس، ومكس وماسترنغ مصطفى كمال، وتم تسجيله في استوديوهات نصرت البدر/ ماهر احمد بغداد، واشراف عام اياد النقيب.