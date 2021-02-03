محمد عبد الرحمن وأوس أوس ضيوف "سهرانين" مع أمير كرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يحل الفنانان محمد عبدالرحمن ومحمد أسامة أوس أوس، ضيوفًا على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر قناة ON.

وأعلن محمد عبدالرحمن عن موعد الحلقة عبر "إنستجرام"، قائلًا: "انتظروني أنا وأوس أوس في برنامج سهرانين مع باشا مصر أمير كرارة السبت القادم الساعة 11 مساءً".

يذكر أن الموسم الرابع من برنامج "سهرانين بدأ، السبت 23 يناير ، ويستضيف "كرارة" خلال الموسم مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي.