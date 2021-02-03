فن ومشاهير

محمد عبد الرحمن وأوس أوس ضيوف "سهرانين" مع أمير كرارة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يحل الفنانان محمد عبدالرحمن ومحمد أسامة أوس أوس، ضيوفًا على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر قناة ON.

وأعلن محمد عبدالرحمن عن موعد الحلقة عبر "إنستجرام"، قائلًا: "انتظروني أنا وأوس أوس في برنامج سهرانين مع باشا مصر أمير كرارة السبت القادم الساعة 11 مساءً".

يذكر أن الموسم الرابع من برنامج "سهرانين بدأ، السبت 23 يناير ، ويستضيف "كرارة" خلال الموسم مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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