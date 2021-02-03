" لازم ينكسفوا على دمهم".. نبيل الحلفاوي مستاء بسبب غزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رد الفنان نبيل الحلفاوي على منتقدي تهنئته لنادي غزل المحلة، الذي فاز على نادي الزمالك مقابل هدفين لهدف.

كتب الحلفاوي، تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :" المحروقين أوي من تهنئتي للمحلة بعد فوزها لازم ينكسفوا على دمهم".

أضاف :" أنا هنأت ناد مصري عريق في مسابقة محلية على فوز غير متوقع. بينما هم علانية يتمنون يوميا فوز ناد قطري على ناد مصري في بطولة دولية".

تابع :" إن لم تستح فاصنع ماشئت، أفسدتكم الكراهية، مع صادق تقديري ومحبتي للزمالكاوية المحترمين".

ومن ناحية أخرى يشارك الفنان نبيل الحلفاوي في مسلسل "القاهرة كابول"، مع فتحي عبد الوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، لكن تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا.