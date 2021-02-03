فن ومشاهير

لاعب كرة قدم يضع أيمن بهجت قمر في موقف محرج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب الشاعر أيمن بهجت قمر عن استيائه من تجاهل اللاعب المصري مصطفى محمد المحترف في صفوف جالطة سراي التركي، لتغريدته التي هنأه خلالها بعد إحرازه هدفًا في أول مشاركاته مع فريقه الجديد برحلة احترافه.

وغرد "قمر"، عبر تويتر: "هل المفروض أكون إعلامي رياضي أو صحفي أو مدرب عشان لما أبارك للاعب كرة يهتم ويرد عليا مايحرجنيش كده؟".

من ناحية أخرى، بدأ أيمن بهجت قمر تصوير فيلمه الجديد "أهل الكهف" عن قصة الكاتب الكبير توفيق الحكيم، ومعالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم خالد النبوي وغادة عادل وفتحي عبدالوهاب.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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