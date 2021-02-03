"كفاية ستات ياعمور".. هالة سرحان توجه رسالة لعمرو دياب بعد الصور المثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علقت الإعلامية هالة سرحان على الصور المتداولة للفنان عمرو دياب مع المذيعة إنجي كيوان والتي أثارت جدلًا واسعًا منذ ظهورها.

وغردت "هالة"، عبر "تويتر"، قائلة: "صور عمرو دياب مع موديل قلبت كيان الميديا عن قصة حب جديدة طلعت الست متزوجة وعندها عيال وبتصور معاه إعلان جديد إخراج طارق العريان".

وتابعت: "اختلط الواقع بالخيال في دماغ الجمهور، واضح إن مصدر إلهام الأغاني الرائعة الجديدة سيظل المرأة، أنا بقول كفاية ستات شوية يا عمور".

وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صور الفنان عمرو دياب مع المذيعة إنجي كيوان، وتوقعوا ارتباط الهضبة بهذه الفتاة عقب انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني، ولكن اتضح بعد ذلك أن الصور من كواليس الحملة الدعائية المتعلقة بالعطر الجديد الذي سيطرحه عمرو دياب قريبًا.