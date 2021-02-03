بعد تعرضها لوعكة صحية.. إيمي طلعت زكريا تخضع لجلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة إيمي طلعت زكريا لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت إيمي في الصور بإطلالة أنيقة، نالت الصور إعجاب جمهورها.

وتعرضت الفنانة إيمي طلعت زكريا لوعكة صحية مؤخرًا.

نشرت إيمي صورة لها من داخل المستشفى، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت إيمي على الصورة تعليق أحد المتابعين :"شكلك مقضياها يا إيمي والعة معاكي".

لتعلق إيمي على الصورة :"الحمد لله".

من ناحية أخرى، شاركت إيمي طلعت زكريا في بطولة مسرحية "الزهر لما يلعب" والتي عرضت منذ أشهر، وهي من بطولة سمير غانم، طارق الإبياري.