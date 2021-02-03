“أبو هشيمة اللي بيصورك".. ياسمين صبري تستعرض لياقتها في الجيم والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو جديد لها، ظهرت خلاله وهي تؤدي بعض التمارين بإحدى الصالات الرياضية.

وتفاعل متابعيها مع الفيديو وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "أبو هشيمة اللي بيصورك"، "بتعملي عضلات زي الولاد ليه خليكي أنثى"، "سيلفستر أو ياسمين صبري"، "ما خلاص يا وحش".

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية"، بطولة أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، العمل عرض رمضان الماضي.