صورة.. أحمد فلوكس يتغزل في زوجته عبر "إنستجرام": الروح لا تهوى إلا من يشبهها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان أحمد فلوكس جمهوره ومتابعيه عبر "إنستجرام"، صورة له رفقة زوجته "رابيا"، ظهروا خلالها بإطلالة رومانسية.

وعلق "فلوكس"، على الصورة قائلًا: "تهوى العين من يعجبها، ويهوى العقل من يفهمه، أما الروح فلا تهوى إلا من يشبهها".

وكان "فلوكس"، أعلن نهاية سبتمبر الماضي، خبر عودته لزوجته الأولى "رابيا"، من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة واضحة منه لعودتهما.

وانفصل أحمد فلوكس عن زوجته منذ سنوات، دون أن يؤثر ذلك على علاقتهما، رغم إقامة الزوجة خارج مصر، على حد وصفه.

آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، فيلم "الممر" بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.