سيلين ديون تدعم ألبوم إبنها الأول وتروج له

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 فبراير 2021 05:35 مساءً - سيلين ديون ليست زوجة وفية لزوجها المنتج الموسيقي الكندي من أصول لبنانية الراحل رينيه أنجليل فحسب بل هي أيضاً أماً محبة مثالية،وسعادتها لا توصف حين تشهد نجاح إبنها الأكبر رينيه تشارلز أنجليل الفني أمام عينيها وتشارك في دعم أجمل أعماله الفنية الناتجة عن جينات موسيقية إبداعية ورثها عنها بامتياز.



احتفلت سيلين بعيد ميلاد إبنها رينيه تشارلز العشرين

سيلين ديون ورينيه أنجيليل



احتفلت سيلين ديون في الأسبوع الماضي بعيد ميلاد إبنها الأكبر رينيه تشارلز أنجليل العشرين،من خلال نشرها صورة جميلة ومعبرة تجمعها بإبنها الأكبر رينيه تشارلز بمناسبة عيد ميلاده العشرين ،وعبرت بمنشور خاص عن سعادتها بقدوم إبنها الأكبر إلى حياتها وعالمها ليمنحها المزيد من الحب والسعادة والدفء العائلي ،وكشفت أن ولادته منحتها الفرصة الأولى منذ 20 عاماً لأن تسمع كلمة "ماما" للمرة الأولى في حياتها ،وأضافت قائلة: " تحقق حلمي وغيرت حياتنا للأبد ،من الصعب أن أصدق بأن عقدين من الزمن قد انقضيا".

وأضافت: " أنت تحمل لون السماء في عينيك،ونفس اللون الأزرق هو لون حبنا،إذهب إلى هناك واحتضن الحياة ،وتذكر ألا تتوقف عن الإيمان والثقة بنفسك،لأنني أثق بك".

وختمت سيلين ديون منشورها بالإشارة إلى زوجها الراحل رينيه أنجليل الذي توفي عام 2016 ،وقامت بإحياء ذكرى وفاته الخامسة في بداية شهر يناير الجاري بنشرها صورة لإيديهما معاً على شاطىء البحر في حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي ،فقالت موجهة كلامها لإبنها رينيه تشارلز:" تذكر أيضاً أن والدك يراقبك دائماً ويرشدك ،وأننا نحبك كثيراً،عيد ميلاد سعيد".

ويبدو أن الإبن الشاب رينيه تشارلز أنجليل"20 عاماً" يسير على خطى والدته أيقونة الغناء الكندية الشهيرة سيلين ديون في عالم الفن والشهرة بتقديمه أول ألبوماته الغنائية في 11 يناير –كانون الثاني 2021 قبل أيام من احتفال والدته بعيد ميلاده العشرين.

وبالطبع كان من الطبيعي أن تقوم والدته سيلين ديون بتقديم دعمها الكبير لإبنها،والترويج لألبومه الجديد،فكيف فعلت ذلك؟

لدعم إبنها قامت سيلين ديون بمشاركة رابط الألبوم المتضمن 5 أغاني الذي أطلقه إبنها الأكبر رينيه تشارلز بعنوان:

"Casino.5"

في خاصية الستوري في حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" ، و"تويتر" وعبرت بمنشور دافىء كتبته باللغتين الإنكليزية والفرنسية عن فخرها كأم به،قالت فيه: " أنا فخورة جداً بابني. حبي له قوي جداً، هو يلمسني بالعمق لأن أحد اهتماماته هو شغفي،والدتك"،وفقاً لموقع "سي بي سي".

وحازت صورة سيلين ديون مع إبنها الأكبر رينيه تشارلز وهي تربت بيدها على خده في عيد ميلاده العشرين في حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" على أكثر من 202 ألف إعجاب في 5 أيام فقط.

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