الصراعات العائلية والمواقف الطريفة تحتدم في “الآنسة فرح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: “التطور الأساسي والأكثر أهمية في حياة فرح، أنها باتت أماً، وهذا يدخلها في مرحلة جديدة”، هكذا تختصر أسماء أبو اليزيد ما ينتظر الجمهور في الموسم الثاني من المسلسل الكوميدي “الآنسة فرح” من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج على MBC4. في الحلقات الجديدة، تستمر حكاية فرح وعائلتها بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف. فبعدما مرت بحادث غيّر مجرى حياتها، تنطلق الأحداث هذه المرة من داخل المستشفى لحظة وضعها لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها والكثير من التطورات الكوميدية.

توضح أبو اليزيد إلى أن “الكثير من الأمور الطريفة ستحدث، خصوصاً أن فرح تختبر مشاعر الأمومة لأول مرة، وهي إنسانة عاطفية ومحبة للعائلة”. تشيد بعلاقة الصداقة مع الممثلين، والتي توطدت موسماً بعد آخر، لافتة إلى أن “تغييرات عدة سيراها المشاهد على أكتر من صعيد، وسنرى كيف تحسم فرح خيارها بين طارق وشادي، وأي اتجاه ستأخذ قصة الحب”.

وتكشف رانيا يوسف أن “الموسم الثاني يحمل مفاجآت كثيرة، وسنلمس تطور شخصية الأم دلال، ونغوص أكثر في قصتها مع ابنتها وكيفية تربيتها لها، فضلاً عن تطور علاقتها مع والد ابنتها”. وتشير إلى “الشخصية ستظل مندفعة ومجنونة، شقية ولذيذة، تريد أن تعيش الحب طوال الوقت، وتتعامل مع ابنتها وأمها كأنهما صديقتين لها، رغم اختلاف الأجيال”.

من جانبه، يلفت أحمد مجدي إلى تطور شخصية شادي على المستويين الداخلي والخارجي، مشيراً إلى أن “الشاب بات أكثر نضوجاً وتفهماً، إضافة لكونه أصبح سعيداً حينما بات لديه طفل، وحقّق ما يريده”. ويعد مجدي بـ”موسم ثان أقوى، أننا كشخصيات أصبحنا نفهم بعضنا بعضاً أكثر، ما جعل التصوير أسهل وأسرع”، لافتاً إلى أن “صداقة تجمعنا بعيداً عن الكاميرا، وانعكس هذا الأمر على التصوير”.

ويشير محمد كيلاني إلى “أنني رسمت شخصية طارق منذ قرأت النص لأول مرة، بردود أفعاله وطريقة كلامه ومزاحه وعصبيته، وهو يكن مشاعر الحب لفرح لكنه لا يستطيع أن يكتم إحساس الغيرة”. ويضيف قائلاً أن “تطورات إضافية ستحدث في الموسم الثاني، لكن أعتقد أن شخصية طارق تسير بسلاسة وفق علاقتها ببقية الشخصيات، في عمل أعتبره أمتع تجاربي أمام الكاميرا”.

ويشرح تامر فرج عن شخصية ماجد الألفي، فيقول أن “الدور يتطور وهو صاحب العلاقات النسائية المتعددة”، مشيراً إلى أن “علاقته بدلال تزداد تعقيداً، وما يزال يتمتع بخفة الظل”. ويثني على الصداقة التي نجح في بنائها مع الممثلين، “فضلاً عن كوني أشعر بأنني والد أسماء الحقيقي وليس تمثيلاً فحسب”. ويضيف أن العلاقات الإنسانية تتبدل لكن التطور الأهم هو أن فرح تكتشف حقيقة غائبة عنها”.

من جهته، يُعرب المخرج وائل فرج عن تمنيه بـ”أن يحقق الموسم الجديد، نجاح الموسم الأول الذي حمل صدمة الفكرة المجنونة، وهذا كان أمراً مبهراً”، معتبراً أن “الصعوبة تكمن في إبقاء عنصر الجذب والابهار حاضرين، وأن نحافظ على ما أعجب الناس من طريقة السرد والإخراج والحبكة الدرامية”.

الجدير بالذكر أن العمل يضم كوكبة من النجوم، منهم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج وآخرين، وقد تولى رواية أحداثه جورج عزمي بأسلوب طريف وسلس، وهو من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.

يُعرض مسلسل “الآنسة فرح” بموسمه الثاني على MBC4، اعتباراً من 7 فبراير، من الأحد إلى الخميس 06:00 مساءُ بتوقيت غرينتش، 09:00 ليلاً بتوقيت السعودية.