فيديو.. نجل محمد رجب يتفوق عليه في سباق السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان محمد رجب مقطع فيديو له رفقة نجله وهما يقضيان وقتًا ممتعًا في إحدى مدن الألعاب الترفيهية.

وظهر "رجب"، ونجله وهما يتسابقان بقيادة السيارات الكهربائية لينتهي السباق بفوز نجله والتربع على المركز الأول في المنافسة وحصد الجائزة، وعلق "رجب" على الفيديو قائلًا: "اللي معاه ربنا يمشي على المية".

من ناحية أخرى، كان آخر أعمال محمد رجب الدرامية مسلسل "ضربة معلم"، بطولة هاجر أحمد ومحمد نجاتي ورياض الخولي ورانيا فريد شوقي ومحمد عز ومحسن منصور وسلوى عثمان وإنعام سالوسة، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.