صورة نادرة- لقاء الخميسي عن والدها الراحل :"بحبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة لقاء الخميسي صورة لوالدها المنتج الراحل عبد الملك عبد الرحمن الخميسي.

نشرت لقاء صورة والدها، عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، كتبت عليها :"بحبك".

أعلنت الفنانة لقاء الخميسى عن استعدادها لإحياء حفل غنائى بساقية الصاوى في الزمالك يوم الخميس الموافق 11 فبراير المقبل، وذلك بقاعة النهر في تمام الساعة 7.30 مساء

يُذكر أن لقاء الخميسي شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب.