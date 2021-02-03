رانيا محمود ياسين: رفضنا وضع لافتة "عاش هنا" على منزل والدي القديم لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إننا لمسنا حب الناس وتقدير الدولة لوالدي محمود ياسين، والتكريم والاهتمام، فالجمهور في الوطن العربى، كانوا "سندا" لنا ولأسرتنا بالتعاطف والحب وبالاهتمام، وجمهور محمود ياسين لا يقل عن أهله.

وأضافت، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، إن لافتة "عاش هنا"، التي وضعت على منزله في الشيخ زايد، كنا نتمنى أن تُوضع في منزله القديم، والشارع الذي كان يسير فيه مع ماما أثناء فترة خطوبتهما، ولكن الفيلا هناك جرى هدمها، وبني مكانها عقار، فليس هناك مكان نضع فيه اللافتة، وإذا كنا وضعنا على باب العقار كانت ستكون مغالطة، أننا وضعنا اللافتة في مكان لم يعش به، ولهذا السبب وضعنا اللافتة في منزله بالشيخ زايد، وهو المكان الذي توفى به.

وتابعت، تركنا الفيلا القديمة، وتم هدمها، وأصبحنا لا نمتلكها، فكان الأفضل أن نضعها في منزله الثاني.

جدير بالذكر أن الفنان الكبير محمود ياسين، رحل عن عالمنا يوم 14 أكتوبر 2020، ودُفن في مقابر أسرته بالفيوم، واستقبلت أسرته العزاء فيه بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير.