أحمد مكي.. "فان ديزل مصر" ضابط في "الاختيار 2"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحاول الفنان أحمد مكي البحث عن لون مختلف يليق بأفكاره، ويتلاءم مع قناعاته، فعادة ما يقدم أدوارا مختلفة، وأحيانا غريبة.

ومع بداية طرح اسمه ضمن فريق عمل مسلسل "الاختيار 2"، دارت أسئلة كثيرة حول طبيعة الدور، خاصة مع انتشار صورة له يسبه فيها الفنان العالمي فان ديزل، إلا أن السؤال الأبرز تعلق باتجاه أحمد مكي الجديد، وهل يخلع عباءة الكوميديا بعد هذا العمل الوطني الضخم؟





لم تمضِ أيام وكشف أحمد مكي عن طبيعة دوره في المسلسل، إذ انتشرت صور ومقاطع فيديو له وهو يرتدي زي ضابط، ويشارك في عملية "فض اعتصام رابعة".

وتصدرت صوره مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه جمهوره بأنه في الزي العسكري أشبه بالنجم العالمي فان ديزل، في ملامح الوجه وبنيان الجسم.

وتحدث الناقد المصري طارق الشناوي لـ"الخليج 365" قائلا: "أحمد مكي ممثل موهوب ويمتلك قماشة واسعة، وبالمناسبة هو مخرج شاطر أيضا، أخرج للسينما فيلم: الحاسة السابعة، وفيلم قصير بعنوان: ياباني الأصل.. ونقدر نقول إنه فنان متعدد المواهب والوجوه".





وواصل "الشناوي" حديثه: "بكل تأكيد ظهوره في الاختيار 2، قرار ذكي جدا، لأنه غاب منذ فترة، وبالطبع يراهن على استثمار نجاح الجزء الأول الذي قام ببطولته أمير كرارة ونجاحه فاق كل التوقعات".

واختتم: "مكي بدور الضابط في مسلسل الاختيار 2 غيّر جلده 180 درجة، ولكن هذا لا يعني ابتعاده عن الكوميديا، وأتوقع أن يحقق نجاحا كبيرا في هذا العمل، خاصة أنه فنان يمتلك أدوات رائعة".





أحمد مكي من مواليد مدينة وهران الجزائرية، لكنه تربى في حي الطالبية بمحافظة الجيزة المصرية، ويمتلك موهبة فنية خصبة، حيث يجيد التمثيل وغناء الراب.

درس "فان ديزل مصر " الإخراج بمعهد السينما ولمع اسمه من خلال الظهور بجوار الزعيم عادل إمام في فيلم "مرجان أحمد مرجان"، وفي عام 2008 قدم أول بطولة مطلقة في فيلم "إتش دبور" والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

توالت أعمال مكي الناجحة بعد ذلك، الأمر الذي جعله يمتلك رفاهية الاختيار، ولذا قدم أعمال كوميدية تحتوي على أفكار جادة وجريئة، كما حدث في أفلام مثل "طير إنت، ولا تراجع ولا استسلام ، وسيما علي بابا"، وتألق أيضا على شاشة التلفزيون بمسلسل "الكبير أوي" بأجزائه الخمسة، ومسلسل "خلصانة بشياكة".