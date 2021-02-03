مقتل 4 جنود تونسيين إثر انفجار لغم في القصرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت مصادر عسكرية، اليوم الأربعاء، بمقتل أربعة جنود تونسيين، إثر انفجار لغم أرضي غربي البلاد.

ونقل مراسل ”الخليج 365” عن مصادر عسكرية تونسية قولها إن "انفجار لغم في جبال المغيلة بمحافظة القصرين (غربي البلاد )، أسفر عن مقتل أربعة عسكريين كانوا بصدد ملاحقة مجموعة من الإرهابيين المتمركزين بالجبال".

ووفق المصادر نفسها، فإن الحادث جدّ بعد ورود معلومات عن تحركات مشبوهة لجماعة "جند الخلافة " في محافظة القصرين كانت تنوي القيام بعمليات إرهابية بالمدينة.

ويعتبر هذا الحادث الثاني من نوعه في أقل من شهرين بعد انفجار لغم مطلع شهر يناير /كانون الثاني الماضي، في جبل الشعانبي بالمحافظة ذاتها.

وحتى الساعة الـ12:20 بتوقيت جرينتش، لم يصدر عن السلطات الرسمية التونسية أي بيان حول هذه العملية.

وتنشط في غرب البلاد العديد من الجماعات الإرهابية التي تستفيد من سلسلة الجبال المتواجدة بين محافظتي القصرين وقفصة على الحدود الجزائرية والتي تبعد حوالي 250 كلم عن العاصمة تونس.

وشهدت محافظة القصرين هجمات إرهابية خلال السنوات الماضية، مثل ذبح 8 جنود عام 2013، ومقتل 14 عسكريا سنة 2014، فضلا عن إصابة وذبح عدد من الرعاة آخرهم الراعي عقبة الذيبي مطلع 2021.

وكان وزير الداخلية التونسي المقال توفيق شرف الدين، قد صرّح خلال جلسة برلمانية سابقة، بوجود 38 خلية إرهابية تنشط في تونس وتعمل على استهداف الأمن القومي.