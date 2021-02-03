وفاء عامر :"أشرف صالح ربنا رزقة بـ 3 أعمال بس مالوش نصيب يكمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة وفاء عامر أن زميلها الفنان أشرف صالح، الذي وافته المنية يوم 29 يناير الماضي، قبل وفاته كان متعاقدًا على بعض الأعمال الفنية.

وكتبت وفاء عامر منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، :"مش حدافع عن ظلم لكن أشرف صالح، مضى مع أستاذ شاهين مسلسل بطولة روجينا، إخراج أحمد شفيق، وأستاذ صادق الصباح، عمرو سعد، وأستاذ فتحي الجندي بطولة حنان مطاوع شركة الروان".

وأضافت: "أشرف صالح فرح بس ملوش نصيب يكمل، مات راضي و فرحان إنه أخيرًا ربنا رزقه بثلاث أعمال، ده كلام زوجته السيدة المحترمة هبة".

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان أشرف صالح، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

وكتب منير معلقًا على صورة نشرها للراحل "الدوام لله أشرف صالح".

من أبرز الأعمال التي شارك فيها صالح، مسلسل "سلسال الدم"، أبو العروسة، الجماعة ج2، وربع رومي"، الذي عرض في رمضان 2018.