وفاة والد الفنان علي الطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفي منذ قليل والد الفنان الشاب علي الطيب، اليوم 3 فبراير الجاري.

وكتب علي الطيب، عبر حسابه بموقع "فيس بوك" قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا نقول إلا ما يرضي الله، والدي في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

وأشار إلى أن صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر في مسجد الفتوح بكوبري القبة بالقاهرة.

وشارك علي الطيب في مسلسل "أهو ده اللي صار"، الذي عُرض في فبراير 2019، وجسد شخصية وديع البساطي، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حاتم علي، بطولة روبي، ومحمد فراج، وأحمد داود، وسوسن بدر، وهشام إسماعيل، وأروى جودة.