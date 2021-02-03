محمد منير لـ"الخليج 365": استعد لتقديم أغاني أم كلثوم قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكد الفنان محمد منير أنه قرر أن يكون العمل على تقديم أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، هو مشروعه المقبل بعد طرح أغاني ألبوم "باب الجمال"، موضحا أن هذا المشروع من الأحلام التي تداعبه وتشغيل تفكيره منذ سنوات، حتى وصل بالفعل للرؤية التي تقدم بها.

منير في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال ،:"أفكر في تقديم مجموعة من أغاني أم كلثوم، باعتبارها من مكونات شخصيتنا الثقافية والفنية، والوصول إلى الرؤية الفنية التي أريد خروج هذا المشروع بها للنور، من أحلامي التي قررت تحقيقها في تجربتي المقبلة قريبا".

وأضاف،:"الحمد لله تجربة "باب الجمال" حققت ما أردته ، وقوبلت بشكل جميل، وسعيت بها لتقديم أغاني تحمل قدر من السعادة والبهجة وسط ظروف صعبة نعيشها".

منير اختتم بالقول:"أستعد خلال الفترة القادمة لطرح رابع أغاني الألبوم، وهي بعنوان "ذوق" وعمل جميل من كلمات حبيبي وعشرة العمر الشاعر الكبير مجدي نجيب، وألحان وجيه عزيز، وتوزيع رومان بونكا، هتنبسطوا بها جدا".

ألبوم الفنان محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغاني، وطرح منها "باب الجمال" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمرو إسماعيل، و"فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع وهندسة صوتية أمير محروس، و"أنا رايق" من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي

ويستعد الكينج لطرح أغاني "ذوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة، وتوزيع رومان بونكا.