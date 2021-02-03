صور|سلمى أبو ضيف ترقص بمناسبة عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، بعيد ميلادها السابع والعشرين، الذى يوافق يوم 2 من فبراير الجاري.

وتداول رواد مواقع التواصل مجموعة صور من حفل العيد الميلاد، ونشرت سلمى مقطع فيديو، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت فى فيديوهات الاحتفال وهى ترقص على أغانى النجم تامر حسنى، وأيضا شاركها الفنان "ويجز" على أغنية "سالكة".

كما أنها اختارت "تورتة" عيد ميلادها على شكل "كوفيد 25" بالتزامن مع جائحة كورونا الحالية.

شاركت سلمى أبو ضيف، رمضان الماضي، في مسلسل "حدوتة مرة" الذي عرض العام الماضي، وهو من بطولة غادة عبدالرازق، مجدي كامل، أحمد صفوت، محمد شاهين، أحمد صيام، عبير منير، ومن إخراج ياسمين أحمد كامل.