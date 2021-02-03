أثناء مرضه.. أحمد زاهر: "طلقت زوجتي وجالها انهيار عصبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قال الفنان أحمد زاهر، إن زوجته تمثل له عنصرًا مهمًا في حياته، منذ بداية تعارفهما حتى الآن، خاصة بعد ما قامت به خلال رحلة مرضه .

قال"زاهر"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "on"، : " مراتي وقفت معايا وفي ظهري، كانت حافظة مواعيد الأدوية بتاعتي وكانت بتحضر لي الوجبات"، لما كانت بتجيب أكل من بره هي وبناتي كانوا ياكلوه بعيدًا عني عشان ماشفهوش".

أضاف زاهر أنه قرر الانفصال من زوجته خوفا عليها خلال مرضه:" كنت خايف عليها، وبالفعل حصل طلاق، قولتلها مش عاوز أظلمك معايا يا بنت الناس".

وتابع: " قولت لها هنطلق بس ابقى احضري جنازتي، لأني كنت خايف جداً عليها وبالفعل حصل الطلاق وأصيبت بانهيار عصبي ورفضت مغادرة المنزل، عندما أصيبت بالانهيار العصبي بكيت واعتذرت ليها وقلتلها حقك عليا مش قصدي، وعدت لها مرة أخرى".

أكمل :" وزني تخطى في أحد الفترات 185 كيلو، بس ربنا بعتلي المخرج محمد سامي، كنت وقتها مصاب بخلل في إفرازات الغدة الدرقية، كانت مرحلة كئيبة وكنت أتلقى العلاج وأحاول أخس بس معرفتش لأن السمنة كانت ناتجة عن ورم ، جسمي كان منفوخ بالمياه، فضلت تخين لحد ما نزلت لـ 120 كيلو و وزني ثبت على كده فترة".

وتابع: " محمد سامي شافني قالي لازم تخس وشجعني أعض الأرض عشان وزني ينزل بعد ما حصل له ثبات عند 120 كيلوا جرام، قالي قدامك سنة بالضبط وإنت حر في النهاية عايز تخس خس، مش عايز براحتك، بس فيه دور مهم اسمه يوسف المهدي جامد ومهم بس مستحيل هتمثله وإنت تخين كده".

وواصل: "زعلت أوي لما قالي مين بطلة هترضى تمثل قدامك وإنت بالوزن ده ؟ بس دلوقتي بشكره جداً عشان وجعني لان كلامه خلاني أعمل المستحيل عشان ارجع رشيق ولما دخلتله في البروفات بكى، لأني فقدت وزني من 120 كيلوا لحد 85 كليوا حالياً".