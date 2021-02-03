أحمد زاهر:"كنت شخص لا أطاق وقت تصوير البرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قال الفنان أحمد زاهر، إنه كان يتوقع نجاح مسلسل "لؤلؤ" من بطولة الفنانة مي عمر، لكن ماحققه فاق التوقعات، خاصة أنه يُعرض خارج السباق الرمضاني.

وأضاف"زاهر"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"،: "كنت متوقع النجاح بس مش بالشكل ده، أي عمل فني مكتوب حلو واتعمل بصدق ينجح، سواء اتعرض في رمضان أو غير رمضان".

أضاف :"الناس بعد مسلسل البرنس كانت بتقولي يا فتحي، دلوقتي بتقولي يا طارق".

وعن دوره في مسلسل "البرنس"، قال زاهر :"، طول عمري بدور على الأدوار والشخصيات اللي مش شبهي على أرض الواقع لأن الاستمتاع بالمهنة أني أعمل حاجة مش شبهي".

تابع :"بحب التمثيل جدا وبحب أذاكر وأفكر وأتخيل وأدخل في الشخصية اللي مش بتاعتي فلما أعملها الجمهور يصفق لي، عشان كده بختفي في بعض المواسم الرمضانية لأني مبكونش لاقي الشخصية اللي أعمل منها حاجه، فبقرر أختفي لحد مالاقي الشخصية الي تستفزني وأذاكر فيها".

أكمل :" لما بعمل شخصية في أي دور بيقى صعب أخرج منها بسهولة، أنا شخص متعب جداً في البيت، مكنتش طايق نفسي في البيت أيام ماكنت بمثل شخصية فتحي في مسلسل البرنس،كنت متمقمص الشخصية في البيت ولما كنت ألاقي طفاية مش محطوطة في مكانها ممكن أعمل خناقة كنت شخص لاأطاق ".

يعرض حاليا مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، نرمين الفقي، عماد زيادة، حمدي هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة "سينرجي".