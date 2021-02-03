بعد الهضبة.. محمد رمضان يروج لـ"عطور" تحمل اسم أغانيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان محمد رمضان لمنتج جديد وهي "عطور" تحمل اسم أغانيه مثل "بوم بوم"، "السلطان"، "مافيا"، "نمبر1".

نشر "رمضان" صورًا للعطر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"قريبًا، إن شاء الله، عطر محمد رمضان".

كان الهضبة عمرو دياب كشف عن طرح عطر جديد يحمل اسمه؛ أكتوبر الماضي.

ويصور حاليا مشاهده في مسلسل "موسى" بطولة: عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.