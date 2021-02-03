هيفاء وهبي تهنئ أحلام على ألبومها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الفنانة الإماراتية أحلام بعد طرح الأخيرة أحدث ألبوماتها "فدوة عيونك".

كتبت هيفاء تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، علقت :"ألف مبروك حبيبتي، ألبومك الرائع فدوة عيونك، واللوكات والتصوير كتير حلوين، بالنجاح دايما حبيبتي".

وطرحت أحلام أحدث ألبوماتها "فدوة عيونك"، الاثنين الماضي، ويتضمن الألبوم عدة أغاني أبرزها: "فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعة، يا أدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك"