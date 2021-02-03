فن ومشاهير

هيفاء وهبي تهنئ أحلام على ألبومها الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الفنانة الإماراتية أحلام بعد طرح الأخيرة أحدث ألبوماتها "فدوة عيونك".

كتبت هيفاء تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، علقت :"ألف مبروك حبيبتي، ألبومك الرائع فدوة عيونك، واللوكات والتصوير كتير حلوين، بالنجاح دايما حبيبتي".

وطرحت أحلام أحدث ألبوماتها "فدوة عيونك"، الاثنين الماضي، ويتضمن الألبوم عدة أغاني أبرزها: "فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعة، يا أدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك"

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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