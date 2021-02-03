بالفيديو – حفل طفولي مميّز لابنة كايلي جينر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: احتفلت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كايلي جينر بميلاد ابنتها الوحيدة ستورمي الثالث في أجواء طفولية فخمة ومميزة، ووجّهت إليها رسالة مليئة بالحب.

وشاركت جينر متابعيها على تطبيق “إنستغرام” بالتجهيزات المميّزة التي اختارنها للاحتفال بميلاد ابنتها، حيث أحضرت ألعاباً عليها وجه الطفلة مع بالونات ملونة، إضافة الى سيارة لتحضير الأطعمة الجاهزة المتنوعة والمفضلة للأطفال، وتم تجهيز ركن خاص بالحلويات المتنوعة.

ونشرت جينر مجموعة من الصور التي تجمعها بابنتها وعلّقت عليها: “شكراً لك يا الله على هذه الهدية الصغيرة، كانت مشاهدتك حبيبتي وأنت تستمتعين بتجربة كل شيء أسعد وأفضل جزء في هذه السنوات القليلة الماضية”.

وتابعت: “متحمسة للغاية لمشاهدتك تكبرين أمامي لتصبحي تلك الفتاة الرقيقة، عيد ميلاد سعيد يا طفلتي”.