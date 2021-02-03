سامو زين يرد على اتّهامه بتقليد محمد رمضان: “التغيير مطلوب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: حلّ الفنان سامو زين ضيفاً على برنامج “هذا الصباح” الذي تقدّمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة “إكسترا نيوز”، حيث أكد أنه يحمل شعار الحب والإنسانية والمحبة منذ عشرين عاماً عبر الأغاني التي يقدّمها، موضحاً أن هذه خطى الجميع يحتاجون إليها بسبب الضغط النفسي الذي عاناه المصريون في تلك الفترة.

وأثناء اللقاء، قدّم سامو زين مقطعاً من أغنيته الجديدة “حرام عليك”، مؤكداً أنه حاول من طريق الأغنية نشر البساطة والحب والمتبادل، وحرص على أن يضمّنها نوعاً من الرومانسية لرسم الابتسامة على وجوه المستمعين.

وتابع قائلاً إنه يحاول تقديم موسيقى مشتركة مع أجانب لمواكبة التطور في عالم الغناء والنهضة الكبيرة التي تحدث في مصر بالنسبة الى الصناعة الفنية، موضحاً أن أغنيته الجديدة تأتي بمناسبة عيد الحب.

ولفت سامو زين خلال اللقاء الى أنه يعتز بجميع الفنانين الذين يقدّمون أنواعاً مختلفة من الغناء، ومنهم الفنان محمد رمضان الذي قارن البعض بينهما، كما أنه يفتخر بكل التعليقات التي تصله، ولكن جمهوره تعوّد على أنه يسعى الى التغيير في كل مراحله الفنية، لأنه كلّما قدم الاختلاف حرص على إسعاد أكبر شريحة من جمهوره.