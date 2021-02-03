مصطفى قمر “فارس بلا جواز” بعد غياب سنوات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: انطلق تصوير المشاهد الأولى من المسلسل الدرامي الجديد “فارس بلا جواز”، بطولة مصطفى قمر، الذي غاب عن الأعمال الدرامية منذ سنوات طويلة.

المسلسل من إخراج إخراج معتز حسام، وقصة وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2021.

وتم التعاقد رسمياً مع عدد من الفنانين أبرزهم بشرى، شيري عادل، طارق الإبياري، وسليمان عيد، وينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية.

وتردّدت أنباء حول مشاركة الفنانة ريم مصطفى، في البطولة النسائية للعمل، إلا أنها نفت في بيان رسمي صدر من مكتبها الإعلامي.

مصطفى قمر، ظهر العام 2017 خلال مسلسل “في اللالاند” ضيف شرف، بعد غياب سنوات عن الدراما المصرية، وكان آخر مسلس من بطولته العام 2010 بعنوان “منتهى العشق”.

في سياق آخر، أعلن قمر، نيته لإنشاء أكاديمية للفنون تستهدف اكتشاف المواهب الفنية الحقيقية، والحفاظ على الفن المصري الأصيل.

ومن المُقرر أن يُعلن قمر عن تفاصيل الأكاديمية فور الانتهاء من دراسة المشروع وبدء تنفيذ أولى خطواته على أرض الواقع.