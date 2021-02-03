شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أفلام المرأة: جامعة أسوان شريكًا أساسيًا في الدورة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أن جامعة أسوان شريكا أساسيا في تنظيم الدورة الخامسة للمهرجان، بما تقدمه الجامعة من دعم ومساندة للمهرجان خاصة فيما يتعلق بورش التدريب الفنية التي تستهدف الشباب من أبناء محافظة أسوان.

وأشارت إدارة المهرجان إلى أن الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، لا يدخر جهدا في دعم أي مشروعات تنموية تتعلق بالشباب، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه، لذلك لم يقتصر دور جامعة أسوان على الجانب التعليمي فقط، بل إمتد إلى رعاية الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية .

وقال السيناريست محمد عبدالخالق، رئيس المهرجان، إن التعاون بين المهرجان وجامعة أسوان، بدأ منذ الدورة الأولى عام 2017، لكنه شهد تطورا كبيرا في عهد الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة الحالي.