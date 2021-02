شكرا لقرائتكم خبر عن " CODA " الرابح الأكبر بجوائز Sundance Film Festival لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على مهرجان Sundance Film Festival لعام 2021 عن الفائزين لهذا العام، و كان الرابح الأكبرهو"CODA" من إخراج سيان هيدر، والذى حصد أربع جوائز .

والجوائز التى حصل عليها فيلم " CODA " بفعاليات مهرجان صاندنس هى " U.S. Grand Jury Prize – Dramatic " و " Directing Award – U.S. Dramatic " و " U.S. Dramatic Special Jury Awards " و " U.S. Audience Awards" .

تدور أحداث فيلم " CODA " حول فتاة مراهقة تعيش وسط عائلة صماء بالكامل ، تجد نفسها ممزقة بين السعى وراء عشقها للموسيقى و حلمها لتحقيق إنجازات في هذا المجال واعتماد أسرتها عليها بشكل تام لتكون هى أساس علاقتها بالعالم الخارجي .

فيلم " CODA " من تأليف وإخراج سيان هيدر بطولة إيميليا جونز و جون فيور ولوني فارنر و كيفن شابمان و غيرهم ، و مده عرض الفيلم ساعة و51 دقيقة.