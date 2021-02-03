شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان على الطيب يعلن وفاة والده والجنازة بعد صلاة الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان الشاب علي الطيب وفاة والده، اليوم الأربعاء، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. لا نقول إلا مايرضي الله.. والدي في ذمة الله .. اللهم أغفر له وأرحمه واسكنه فسيح جناتك.. واجعل قبره روضة من رياض الجنة".



الفنان على الطيب

وحدد الفنان على الطيب موعد صلاة الجنازة على والده، حيث كتب عبر حسابة على "فيس بوك"، قائلا:" صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد الفتوح بكوبري القبة".

"الطيب" قدم استاند أب كوميدى قبل ذلك بعنوان "ضحكنى شكرا" فى 2004 كما قدم شخصية "عبد الرحمن" فى مسلسل قابيل شاب خريج حاسبات ومعلومات ويدخل كلية الشرطة ويكون ضابطا متخصصا، وهو من يساعد في قضية البحث عن "قابيل" ليصبح مسئولا عن كل ما يخص الاتصالات والإنترنت.

وكان آخر أعماله مسلسل "أهو ده اللى صار" وقدم خلال شخصية وديع البساطى المسلسل دارت أحداثه خلال 100 عام، ويحكي عن تاريخ مصر من خلال قصة حب، وشارك فى بطولته كلا من الفنانة روبي، وسوسن بدر، ومحمد فراج، وأحمد داود، ومحمود البزاوى، وأروى جودة، وعلى الطيب، ومحمد حاتم، وحازم إيهاب، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم على.