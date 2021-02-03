شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة للنجمة شادية بـ "أوفة سعف"خلال كواليس فيلم التلميذة منذ 60 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محبو وعشاق الفنانة الكبيرة الراحلة شادية، عبر حسابهم على موقع "انستجرام"، عن صور جديدة نادرة لدلوعة السينما المصرية، من كواليس فيلم "التلميذة" الذى عرض لأول مرة 12 نوفمبر 1961، وظهرت وهى تحمل "أوفه" من السعف فوق رأسها.



النجمة الراحلة شادية

فيلم التلميذة، عرض عام 1961، وشارك فى بطولته شادية، حسن يوسف، أمينة رزق، فؤاد المهندس، نيللى مظلوم، آمال فريد، فاخر فاخر، زينب صدقى، بوسى، نجمة إبراهيم، علوية جميل، انجى إسماعيل وغيرهم من الممثلين، سيناريو وحوار محمد مصطفى سامى، قصة وإخراج حسن الإمام.



بوستر الفيلم

وتدور قصة الفيلم، حول الأم خديجة (أمينة رزق) التى تعمل خادمة لتربى ابنتها نعمت (شادية)، تتعاطف معها ناظرة المدرسة (نيللى مظلوم) وتمنحها حجرة بحديقة منزلها لتعيش فيها بصحبة ابنتها. تتربى نعمت برفقة منى (آمال فريد) ابنة الناظرة، تحب نعمت الشاب الثرى حسن (حسن يوسف) ولكن أسرته ترفض زواجهما، تخجل نعمت من عمل أمها وتهرب من المنزل، وتعمل نعمت فى عدة وظائف لكنها تتعرض للعديد من المضايقات، وفى الوقت ذاته تستمر فى علاقتها مع حسن رغم كل الضغوط من حولها.

وسبق وأحيا محبو وعشاق النجمة الكبيرة الراحلة شادية، الذكرى السابعة والثلاثين لرحيل الفنان الكبير الراحل عماد حمدى، التى وافقت يوم 28 يناير الماضى، وقاموا بنشر مجموعة صور قديمة ونادرة جمعت شادية مع عماد حمدى، خلال فترة زواجهما عام 1953 واستمرت نحو 3 سنوات فقط، ثم وقع الطلاق بينهما بعد ذلك، لكن استمرت علاقتهما الجيدة.

كما شارك عماد حمدى وشادية فى العديد من الأعمال الفنية والسينمائية، منها أزهار وأشواك مشغول بغيرى، سماعة التليفون، أشكى لمين، أقوى من الحب، ليلة من عمرى، شرف البنت، الظلم حرام، شاطئ الذكريات، المرأة المجهولة، ارحم حبى، لا تذكرينى، امرأة فى دوامة، عفريت مراتى، ميرامار، ذات الوجهين، وادى الذكريات.