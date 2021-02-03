شكرا لقرائتكم خبر عن أغنيتان لأم كلثوم حرمها الموت من غنائهما .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم يوم الأثنين 3 فبراير عام 1975م نتيجة قصور في القلب عن عمر يناهز 76 عاماً وتم تشييع جنازتها من مسجد عمر مكرم بالتحرير وكانت جنازتها مهيبة وتعد من أكبر الجنازات في العالم إذ يُقدرعدد المشيعين بين 2 إلى 4 مليون شخص.

ما لا يعرفه الكثير من محبي أم كلثوم أن أغنية " أوقاتي بتحلو " التي غنتها وردة الجزائرية ولحنها سيد مكاوي من كلمات عبدالوهاب محمد كتبت خصيصا لأم كلثوم وبالفعل أجرت عليها الكثير من البروفات ولكن الموت حرمها من غنائها ، فأثناء البروفات وقعت كوكب الشرق صريعة لمرض التهاب الكلى، ثم سافرت إلى لندن لتلقي لعلاج .

آخرما غنت كوكب الشرق كانت أغنية "ليلة حب" ولكنها أيضا حرمت من أغنية أخري كانت تتمني غنائها، فقبل سفرها طلبت من الشاعر صالح جودت أن يكتب لها أغنية بمناسبة نصرأكتوبر يلحنها رياض السنباطي وبالفعل كتب الشاعر صالح جودت "قيدوا الشموع " ولكن المرض لم يمهل كوكب الشرق طويلا فلم تتمكن من الغناء ورحت قبل تحقيق حلمها بالغناء لنصر أكتوبر وتقول كلمات تلك الأغنية :

قيدوا شموع العيد وغنوا لمصر/ وادعوا لها دايما بالعلا والنصر/ الله يزيدك منزلة يا مصر/ ياللى شبابك من جنود الله/ والحرب فى قلوبهم صيام وصلاة/ ودمهم عند الشهادة زكاة/ زى اللى عزوا الدين فى غزوة بدر/ طول عمرهم أحرار ولاد أحرار/ متسلحين بالعزم والإصرار/ ساعة ما ناداهم منادى التار/ قاموا فى شهر الصوم وعدوا البحر/ وقالوا دا إحنا نموت وتحيا مصر/ يااللى نصرتونا وكسرتو لنا السور/ ياله اعبروا بنا للحياة والنور/ خلوا العدل يطرح أمل وزهور/ والعلم ينقلنا لأجمل عصر/ وتبقى رايتنا أعلى من الأهرام/ ونعيش حياتنا فى أمان وسلام.