شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا كتبت الصحف العالمية عن رحيل أم كلثوم ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن رحيل كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في عيون العالم مجرد رحيل لمطربة مصرية عربية لكنها كانت فاجعة وحزن عميق سيطرعلي كل محبيها واعتبر العالم أن مصر فقدت هرمها الرابع، وفقد العالم العربي كوكبه المشرق .

كان وفاة كوكب الشرق محور اهتمام كبير للصحف العالمية وفردت أغلبها صفحات وصفحات لنعي الست أم كلثوم فكتبت صحيفة الأورو الفرنسية أنها مثّلت للعرب ما مثّلته إديث بياف للفرنسيين إلا أن عدد معجبيها أضعاف عدد معجبي إديث بياف.

وكتب (بيجل كاربيير) في صحيفة الفيجارو : " أنه برغم أن الأوروبيين لم يفهموا كلمات أم كلثوم إلا أنها وصلت إلى روحهم مباشرة" .

وكتبت صحيفة التايمز : أم كلثوم من رموز الوجدان العربي الخالدة ، وقالت صحيفة زيت دويتش سايتونج الألمانية : أن مشاعر العرب اهتزت من المحيط إلى الخليج وأن العرب فقدوا آخر رابط حقيقي بينهم .

يذكر أن أم كلثوم قدمت مسيرتها الفنية في 6 أفلام سينمائية شاركت فيهم بالتمثيل وفيلمين شاركت بهما بالغناء فقط، واللافت في الأمر أن الفنانة الراحلة حرصت على التعاون مع كبار الأسماء في مجالي التأليف والكتابة والشعر فقدمت : " وداد " كتب قصته أحمد رامي وكتب السيناريو والحوار أحمد بدرخان، والفيلم من إخراج المخرج الألماني فريتز كرامب ، كما قدمت فيلم " منيت شبابي" عام 1937 كتب قصته إدمون تويما وكتب السيناريو والحوار الشاعر أحمد رامي بمشاركة المخرج أحمد بدرخان الذي أخرج الفيلم

كما قدمت فيلم " دنانير" عام 1939 وكتب قصته والحوار الشاعر أحمد رامي كما كتب السيناريو الخاص بالفيلم المخرج أحمد بدرخان، وفي عام 1942 قدمت فيلم " عايدة " كتب قصته الفنان عبد الوارث عسر وكتب السيناريو والحوار للفيلم كل من فتحي نشاطي وعباس يونس، وإخراج أحمد بدرخان ، وفي عام 1945 قدمت فيلم " سلامة " المأخوذ عن رواية الكاتب علي أحمد باكثير وكتب السيناريو والحوار للفيلم الشاعر بيرم التونسي، والفيلم من إخراج توجو مزراحي ، وكانت أخر الأفلام السينمائية التي قدمتها كوكب الشرق فيلم "فاطمة" عام 1947 من تأليف الكاتب مصطفى أمين وكتب الحوار للفيلم الشاعر بديع خيري.