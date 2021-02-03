“المنزل” الكويتي أفضل فيلم في مهرجان IndieX Film Fest

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: حصد الفيلم الكويتي “المنزل” جائزة أفضل فيلم قصير وجائزة التميز في التمثيل بمهرجان IndieX Film Fest، المقام في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية. الفيلم من تأليف فيصل البلوشي، ومن إخراج سعود بوعبيد، وتمثيل سعاد سليمان، وحسين الحداد، وشوق عبدالله، وعبدالمحسن الحداد.

من جانبه، عبّر المخرج سعود بوعبيد في تصريحات خاصة لـ القبس عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال: “(المنزل) تجربتي الثانية في مجال إخراج الأفلام القصيرة، وتقع أحداثه في 8 دقائق، وصورته قبل عامين، لكن جائحة كورونا حالت دون مشاركتي بالفيلم في أي مهرجان دولي، إلى أن عادت عجلة المهرجانات للدوران من جديد، وتم قبول الفيلم في مهرجان IndieX Film Fest بلوس أنجلوس؛ ليحقق العمل جائزتين هما أفضل فيلم قصير، وجائزة التميز في التمثيل، والتي ذهبت للفنان حسين الحداد؛ وذلك بعد منافسة كبيرة مع أفلام من 19 دولة على مستوى العالم”.

قضية عالمية

وتطرق بو عبيد إلى فكرة الفيلم، قائلاً: “أناقش من خلال (المنزل) قضية عالمية تلامس اهتمامات أي مجتمع، ولعل هذا التوجه كان السبب في حصولنا على الجائزة، خصوصاً أنني سبق أن شاركت بفليمي الأول “المصبغة” في 14 مهرجاناً، لكن لم نحصد أي جائزة ربما لأن القضية كانت عربية، حيث طرحنا موضوع الفروقات الاجتماعية؛ لذا كان الهدف الأساسي لنا كفريق عمل “المنزل” أن ننافس على مستوى العالم؛ لذلك انطلقنا من قضية تهم جميع الدول”.

وحول رؤيته الإخراجية، قال: “اعتمدت في إخراج «المنزل» على تكنيك مختلف ورؤية جديدة، وأنتهز الفرصة لأشكر من خلالكم فريق العمل وكل من ساهم في خروج الفيلم للنور”، مبيناً أنه يذهب إلى الأفلام القصيرة لتطوير أدواته وطرح رؤيته، ولتجربة تكنيك جديد في طريقة الإخراج، وأنه لا يهدف للربح وإنما للتجريب، وهو حق مشروع لأي فنان”.

خطى ثابتة

بو عبيد يسير بخطى ثابتة في الساحة الفنية المحلية؛ إذ طرق أبواب الإخراج التلفزيوني أخيراً بمسلسل “نبض مؤقت”، الذي أصبح جاهزاً للعرض، كما شارك الفنانة والمخرجة هيا عبد السلام إخراج مسلسل “عائلة عبد الحميد حافظ” للكاتبة مريم نصير، ومن المتوقع عرضه خلال رمضان المقبل.

من جانبه، قال الكاتب فيصل البلوشي لصحيفة “القبس” الكويتية: “تربطني بالمخرج سعود بوعبيد صداقة قبل أن نكون زملاء في المجال الفني، وعندما طلب مني فكرة فيلم قصير سألته بكل وضوح: هل تريد الفوز أم مجرد المشاركة؟ قال: أتطلع للفوز، وحينها قدمت له فيلم “المنزل”، الذي كتبت أحداثه منذ أربع سنوات تقريباً، وبالفعل اشتغلنا سوياً على التفاصيل الدقيقة، وبالفعل استطاع بوعبيد أن يترجم العمل برؤية احترافية، وأضاف لمساته، ولله الحمد حقق الفيلم جائزيتن، والآن بصدد انتظار نتائج مشاركتنا في المهرجانات الأخرى”.

وأكد البلوشي أن الكويت تملك كوادر فنية كبيرة ومهمة وشباباً لديهم الطموح، لكنهم في حاجة إلى الدعم ليصل إبداعهم إلى العالم، وأضاف: “نتطلع إلى دعم شركة السينما الكويتية، لا سيما أن الشركة تحصل على نصيب الأسد من قيمة التذكرة، ما يعرّض المنتج إلى خسارة مادية في حال طرح فيلم كويتي بدور العرض، وأتمنى أن تقدم شركة السينما منحة للشباب لتشجيع أعمال سينمائية راقية وتنافس خليجياً وعربياً”.