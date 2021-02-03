نادين نجيم تطلّ مع ولديها من الحجر المنزلي: “أتعلّم معهما”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أطلّت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم في برنامج “تريندنغ” على شاشة mbc4، وتحدّثت عن صعوبات التعامل مع ولديها خلال فترة الحجر الصحي بسبب إغلاق المدارس وتحوّل التعليم من مقاعد الدراسة إلى إلكتروني عن بُعد.

وأرسلت نجيم للبرنامج مقطع فيديو تظهر فيه وهي تتحدّث مع ولديها خلال فترة لهوهما أثناء الدراسة في المنزل.

وعلّقت نادين نجيم في المقابلة بالقول أنّهما كانا في مرحلة ملل بعد خمس ساعات متواصلة من الدراسة، واعتبرت أنّ التعليم عن بعد أكثر أماناً برغم الصعوبات التي لم تكن تلاحظها من قبل.

وأضافت أنها تبقى جاهزة لأي سؤال يطرحه ولداها، وتستفيد بالمقابل من مراجعة المعلومات معهما، كون الأهل سابقاً بنظر نجيم لم يتابعوا الأبناء بعد المدرسة، لكّن بحضور دروسهم اليوم يكتشف الأهل مستوى أبنائهم ويحاولون ترميم نقاط الضعف.

يذكر أنّ نجيم عبّرت بأكثر من تغريدة وبشكل لطيف عن معاناة البقاء مع الأطفال خلال الدراسة، لتظهر بأسلوبها المعتاد أماً قريبة من أبنائها إلى حدٍّ كبير.