هيفاء وهبي تلقّن متابعة درسًا قاسيًا بعد أنّ تمنّت لها الموت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: ردّت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بحدة على متابعة وجّهت لها تعليقاً غير لائق، يتضمن الدعاء عليها بالموت بكلمات نابية كـ”الفحشاء” و”الدعارة”.

ونشرت هيفاء في خاصية القصص المصوّرة (ستوري) الملحقة بحسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”، تمني المتابعة لو أنّ هيفا وهبي ماتت في الإنفجار الذي هزّ العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من آب (اغسطس) من عام 2020 المنصرم.

وعلّقت المستخدمة في هجومها: “غيروا العنوان من الأولى بجمال العيون الى الأولى في الفحشاء والدعارة يا ريت راحت بانفجار بيروت ونخلص منها ملكة الفحشاء والمنكر شيطانية في صفة انسان”.

وأجابت وهبي: “التعليقات المبرمجة والوحشية تحت صورنا وفيديواتنا وخصوصاً اللي بالعربي اذا دلت على شيء فهو انو اصحابها ناس اوسخ من الوساخة، وثقتهم بنفسهم صفر”.

وأضافت :”لازم كل دولة تمنع اي ابن حرام انو يفتح صفحة لمجرد شتم الناس بوحشية قذرة ولازم يتنفذ بحقهم احكام قانونية لان ما يحصل جرائم إنسانية يجب ان يعاقب عليها القانون”.

وأردفت وهبي بقولها: “للأسف اغلبها تعليقات من بنات خليني انصحك يا حاقدة الرجل عمره ما حيهتم بوحدة لما يعرف انها طول اليوم بتشتم غيرها بسبب الغيرة لأنه بكل بساطة نصف جمال البنت هو ثقتها بنفسها والنص التاني احترامها لذاتها وللغير يا حمارة والانثى الحقيقة هي من تدعم المرأة وليس العكس”.