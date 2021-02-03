انقسام جماهيري حوله.. فيديوات مثيرة للجدل لأحمد عدوية مع راقصة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تداول رواد التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لنجم الأغنية الشعبية في مصر أحمد عدوية، من إحدى السهرات التي جمعته بالراقصة الشرقية ديانا.

وظهر عدوية في فيديو، وهو ينظر للراقصة بشكل لافت، ما أثار غضباً، بين المتابعين الذين انتقدوه بسبب هذا التصرف.

وجاء في فيديو آخر، حديث قصير جمع عدوية بديانا، حيث قالت له: “حبيبي”. وعندما شاركت الراقصة عبر إنستغرام، هذا الفيديو، أرفقته بكلمات أعربت عن سعادتها بلقائه.

وظهرت ديانا وهي جالسة معه بجاكيت مكشوف الصدر، وجاء رد فعل عدوية صادماً للجميع، بعدما حاول لمس مناطق بجسدها.

وجاءت ردود فعل الجمهور متباينة ومنقسمة، حيث اعتبرها البعض عادية، وهاجمه آخرون مطالبين إياه باحترام سنّه.

يذكر أنّ عدوية، كان قد أطل مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج “واحد من الناس”، برفقة زوجته، والتي كانت قد شنّت هجوماً حاداً على الموسيقار حلمي بكر.

زوجة عدوية من جهتها، وجّهت إلى بكر عتاباً على حديثه القاسي عن زوجها، بعدما طالبه بالتوقف عن الغناء بسبب حالته الصحية، وأكدت أنها لن تسامحه.