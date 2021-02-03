شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى أبو ضيف تحتفل بعيد ميلادها بـ"تورتة كوفيد"والرقص على أغانى ويجز..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، بعيد ميلادها السابع والعشرين، الذى يوافق يوم الثانى من فبراير، حيث ظهرت فى فيديوهات الاحتفال وهى ترقص على أغانى النجم تامر حسنى، وأيضا شاركها الفنان "ويجز" على أغنية "سالكة".

وظهرت سلمى، مرتدية فستان أحمر، فى الصور التى نشرها أصدقائها عبر ستورى حسابها على انستجرام، وشاركت الرقص مع حضور الحفل، فيما قدم أصدقائها تورتة الحفل على شكل فيروس كورونا "كوفيد".





من ناحية أخرى، كانت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، روت بداية دخولها مجال التمثيل من عالم الموديل، ورحلتها للولايات المتحدة الأمريكية، وحبها لكل من النجمة يسرا والنجمة هند صبرى.





وقالت سلمى أبو ضيف، خلال لقائها فى برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس، المذاع على قناة dmc: أنا بحب الموديل جدا، بس الطول كان مشكلة بالنسبة ليا عشان قصيرة، سافرت أمريكا، وقدمت فى 22 وكالة وكلهم رفضونى، اعترضت، وكتبت جواب لـvogue new York وكتبت القصة على "إنستجرام" وفى الآخر اللى بعتلها الجواب عملت ليا بلوك.





وأضافت سلمى أبو ضيف: دخلت التمثيل بعد كده عملت فيديو كليب شيروفوبيا لمسار إجبارى، وبعد كده اتعرض عليا أكثر من عمل، ثم شاركت فى فيلم الشيخ جاكسون، وبعده مسلسل "حلاوة الدنيا" مع النجمة هند صبرى وكنت قبلها شفت هند بالصدفة، وقلتلها أنا بحبك أوى وبعدها بشهرين مثلت معاها، وقدمت "لا تطفئ الشمس"، واستمتعت بالدور جدا لأنى كنت بعمل دور شر، ومن أكتر كواليس العمل اللى انبسطت فيها مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، وكنت بتكسف قدام يسرا أوى وببقى مش حبه أغلط قدامها خالص".