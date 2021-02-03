شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة الهضبة .. محمد رمضان يعلن عن منتج جديد يحمل اسمه وأسماء أغانيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم محمد رمضان عبر حسابه بموقع "انستجرام"، عن طرحه منتج جديد بالأسواق قريبا يحمل اسمه إضافة إلى أسماء أشهر أغانيه مثل "السلطان" و"بم بم" و"نمبر 1" و"مافيا"، وذلك علي طريقة الهضبة عمرو دياب الذي أعلن مؤخرا عن حملة إعلانية لمنتج يحمل اسمه، وهذه ليست المرة الأولي لرمضان الذي يطرح بها منتج باسمه فقد طرح من قبل عدة منتجات تحمل الحروف الأولي من اسمه.

وكان محمد رمضان قد شوق جمهوره لمفاجأة كبرى خلال عمل جديد لم يفصح عنه، حينما أعلن عن اجتماعه فى عمل واحد بصحبة المخرج طارق العريان، وذلك عبر فيديو ظهر فيه بصحبة الأخير ونجله عمر، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وقال فيه: "آل عريان، ثقة في الله نجاح، قريباً"، وما إن ظهروا معا حتى تشوق جمهوره إلى ما يجمعهما خلال الفترة القريبة، خاصة أن رمضان وطارق العريان لم يسبق لهما الاجتماع بعمل فنى معا.

ويأتى هذا الظهور فى الوقت الذى يصور فيه النجم محمد رمضان مسلسله الجديد "موسى" والذي ينافس به فى موسم رمضان المقبل، ويشاركه البطولة كلا من سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.