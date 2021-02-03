شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور: أجلت ألبومى بسبب كورونا ورغبتى فى إقامة حفل بعد إطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم تامر عاشور عن أسباب تأجيل إصدار ألبومه الجديد بعدما كان مقررا طرحه فى الأشهر الماضية، موضحاً أن انتشار فيرس كورونا من أهم أسباب تأخر صدور الألبوم، إضافة الى أنه يفضل إقامة حفل جماهيرى بعد طرح الألبوم مباشرة، وهو ما يتعذر حدوثه حالياً بسبب الفيروس اللعين وعدم القدرة على إقامة حفلات غنائية.

وأكد عاشور لـ"الخليج 365" أن ألبومه الجديد سيكون متنوعاً ولن تغلب عليه الأغانى الحزينة، مشيراً إلى أنه يجهز حالياً أغنية جديدة من أجل طرحها فى "عيد الحب" خلال شهر فبراير الجارى.

ويتعاون تامر عاشور فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء يتعاون مع جمال الخولى، وأحمد المالكى، وأحمد إبراهيم، وهشام صادق.كما يتعاون مع كل من محمدى وتامر على ومحمد النادى وسامح جلال وسامر أبو طالب، كما يقوم عاشور نفسه بتلحين عدد من أغانى الألبوم، أما على صعيد التوزيع فيتعاون تامر عاشور مع كل من فهد وعمرو إسماعيل.

يشار أن تامر عاشور طرح ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس 2019، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".