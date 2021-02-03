تجاوز الغيبوبة.. نجل عادل الفار يكشف تطورات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستعد الفنان عادل الفار، لمغادرة العناية المركزة إلى غرفة عادية اليوم الأربعاء، بعد استقرار حالته الصحية، وتجاوز الغيبوبة الكبدية التي دخل بسببها إحدى مستشفيات مدينة نصر.

شادي الفار "نجل الفنان"في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: "الحمد لله والدي استعاد وعيه، وتجاوز مساء أمس الغيبوبة التي كان يعاني منها، وبدأ الكلام معنا".

واضاف،:" من المقرر خروجه اليوم إلى عرفة عادية، بعد قيام الأطباء بفحصه مجددا للاطمئنان، وإن شاء الله يقوم بالسلامة ".

شادي تابع:"والدي الفنان عادل الفار كان يتلقى العلاج بالفعل على مدار العام الماضي من فيروس سي الكبدي، وتحسنت صحته تماما، واختفت كل الأعراض، لكن وبدون مقدمات شعر بالتعب منذ 3 أيام، ودخل مرحلة الغيبوبة الكبدية، والحمدلله تم نقله إلى المستشفى فور شعوره بالتعب".

الفنان عادل الفار دخل الأحد الماضي المستشفى بعد إصابته بالغيبوبة الكبدية، إذ كان يخضع قبلها للعلاج من إصابته بفيروس "سي" الكبدي.

وظهر الفنان عادل الفار منذ أيام في برنامج القاهرة اليوم" الذي يقدمه الفنان إدوارد، وأعرب عن حزنه بسبب عدم سؤال أصدقائه في الوسط الفني عنه، وقال :"محدش بيسال عليا، حسيت إن الوسط ده غدار، لأن قبل كده، كان كله بيسأل عليا، وكله عايزني، لما كبرت الدنيا مبقتش حلوة".

الفنان عادل الفار بدأ مشواره الفني بتقديم المنولوجات، ثم اتجه إلى التمثيل وشارك في العديد من الآفلام، ومنها "هيستريا"، و"فيلم هندي"، والرغبة"، ومن المسلسلات "الفتوة"، و"الكيف"، و"الكومي"، و "يوميات مصري"