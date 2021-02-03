فيديو| "أوس أوس" عن برنامجه الجديد: معنديش ثقافة كروية وربنا يستر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قال الفنان محمد أسامة "أوس أوس" إنه لا يمتلك ثقافة كروية كبيره، لكن لديه ما يقوله لمتابعي برنامجه الجديد "الفنتوس مع أوس أوس "، بعد ممارسته لعبة "فانتاسي" لمدة عامين تقريبا.

وفي مقابلة مع برنامج ET بالعربي، من كواليس تصوير أغنية وتتر البرنامج الجديد، قال: "التطبيق اسمه "الفانتاسي"، معنديش ثقافة كروية وربنتا يستر، وأحببنا أن ندلعه ونقول "الفنتوس"، ثم فكرنا في عمل شيء اسمه "الفنتوس مع أوس أوس)، ووجدنا أنها تشبه "الفنكوش"، ومن هنا ظهرت فكرة عمل إعلان يشبه إعلان الفنكوش".

وأوضح أوس أوس أن الأغنية من كلمات أحمد درويش، وتوزيع بيرم، وفكرة أحمد شامي عضو فريق "واما".

وعن سبب تقديمه البرنامج، وعلاقة ذلك بتطبيق فانتاسي، قال: "ألعب هذه اللعبة من سنة ونصف السنة تقريبا، يوجد حوالي 7 ملايين مصري يلعبون اللعبة، غير الخليج وأوروبا، كنت أخسر فيها دائما، وعندما كسبت أول جولة قررت عمل البرنامج".

وعن مشاركة الفنانة دينا محسن "ويزو" في البرومو الأول للبرنامج، قال: "ويزو عسل جدا وأختي طبعا، حضرت على الفور، حضّرنا أكثر من شيء، والمحمدي رتبها، والحمد لله الناس ضحكت في البرومو".

من ناحية أخرى أخر أعمال أوس أوس مسلسل"أتنين في الصندوق"، بطولة صلاح عبدالله، نهى عابدين، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبدالله محمود وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمد مصطفى.