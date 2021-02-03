نساء في حياة عمرو دياب.. حقيقة انضمام إنجي كيوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يمتلك الفنان المصري عمرو دياب شهرة واسعة، ودائما تتصدر أخباره مواقع التواصل الاجتماعي، ويحتل عادة اسم المقربين منه قائمة الأكثر بحثا.

وفي السنوات الأخيرة ذاعت شهرة نجمات اقتربن من "الهضبة"، وكثرت الشائعات حول طبيعة العلاقة التي تربطهن به، هل هي زواج؟، أم عمل؟، أم صداقة عابرة؟.



وفي هذا التقرير تلقي ”الخليج 365” الضوء على نساء في حياة النجم المصري الذي سيحتفل في 22 فبراير الجاري بطرح عطرا جديدا يحمل اسمه من دبي.





شيرين رضا

تنتمي إلى أسرة فنية، والدها هو مصمم الاستعراضات ومؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية "محمود رضا" احترفت التمثيل وشاركت في بطولة العديد من المسلسلات والأفلام السينمائية.

في أواخر الثمانينيات تعرفت على عمرو دياب ونشأت بينهما قصة حب، وكان ظهورها معه في فيديو كليب "متخافيش" بمثابة بداية القصة.

تزوجت شيرين من عمرو دياب وأنجبا ابنتهما "نور"، وبسبب الغيرة الشديدة كثرت الخلافات بينهما وفي عام 1992 حدث الطلاق.

ولم يتحول الانفصال إلى قطيعة بينهما، إذ حرص الثنائي على استمرار علاقة الصداقة والتواصل حفاظا على مستقبل ابنتهما.





زينة عاشور

سعودية الجنسية، بدأت علاقتها بعمرو دياب من نافذة الإعجاب، إذ كانت تحرص على حضور أغلب حفلاته في الدول العربية، وبمرور الأيام تحول ود الصداقة إلى علاقة حب.

وفي عام 1993 تزوج الهضبة من زينة عاشور، وقررت أن تكون بالنسبة له داعم وسند قوي في مسيرته الفنية، وراحت تهتم باختيار ملابسه حتى أطلق عليها المقربون لقب "الاستايلست".

أثمر الزواج عن 3 أبناء هم: "جنى وكنزي و عبدالله"، ويرى كثيرون أن زينة كانت زوجة مثالية حيث رفضت الشهرة وقررت أن ترعى شؤون زوجها، وساعدته على أن يكون فنانا عصريا في اختياراته وملابسه.

وفجأة تغير الحال وحدث الانفصال، ولم يكشف الطرفان عن السبب، واكتفى كل منهما بالصمت وعدم الرد على استفسارات الجماهير.





دينا الشربيني

فنانة مصرية، من مواليد 17 مارس 1985، تردد كثيرا أن عمرو دياب تزوجها سرا، ولم يعلق أي منهما على هذه الأخبار.

وعندما غني عمرو دياب أغنية "برج الحوت" تأكد الجمهور أنها هدف الأغنية، وبمرور الأيام ظهرت العلاقة على السطح، وحرص الثنائي على نشر صور تجمعها كثيرا في مصر والخارج.

وقبل أن نودع عام 2021، حدث شرخ في العلاقة وقالت وسائل إعلام محلية إن سبب الانفصال هو رغبة دينا في الإنجاب.





إنجي كيوان

حرص الهضبة في الشهور الأخيرة على نشر تفاصيل يومياته عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومؤخرا نشر صور تجمعه بعارضة الأزياء و الإعلامية إنجي كيوان، وجاءت الصور لتوحي وكأن علاقة تجمعهما، لكن مصادر مقربة أكدت أن إنجي كيوان متزوجة، وليست على علاقة بعمرو دياب.

وأوضحت المصادر أيضا أن الصور من كواليس تصوير إعلان عطر عمرو دياب الجديد، ويتولى طارق العريان مهمة الإخراج ومن المقرر طرح العطر في 22 فبراير الجاري في حفل كبير بدبي.