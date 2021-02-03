محمد منير يبحث عن زوجة: "حبيت ومقدرش أعلن"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الفنان المصري محمد منير إن سبب غيابه عن السينما هو رحيل مبدعين كبار مثل المخرج يوسف شاهين.

وكشف الفنان محمد منير في حديثه لصحيفة "اليوم السابع" المصرية عن رأيه في الحب قائلا: "أنا معرفش أعيش من غير حب، كل يوم بعيش قصة حب، لأن الحب بيعملنا حاجات كتيرة وبيعلمنا الفضيلة والنبل في حياتنا".





واستكمل منير حديثه: "الحب بيعلمني أختار أغنية حلوة، وأنا لا يعنيني غير تقديم أغاني حلوة للناس، وبحب كل أعمالي اللي قدمتها".

وأضاف محمد منير: "أنا بنسى المرأة في وجود الموسيقى، لأنني أسير المزيكا ولو حد عاوز يكسبني يديني مزيكا، وأنا عن نفسي كنت محظوظ عاطفيا واسألوهم هما ليه مش محظوظين معايا".

وعن فكرة تكرار الزواج قال منير: "أنا بتنفس الحب ودايما عطائي بيستمر بالحب، وحصل كتير في حياتي إني حبيت ولكن مقدرش أعلن ده تقديرا لها واحتراما لها، لأن المرأة هي أختي وأمي وصاحبتي، وتزوجت مرة وحيدة وعدت، وهتجوز تاني عادي".

وحول مشروعاته الغنائية القادمة قال منير: "بفكر في عمل ميدلي لكوكب الشرق أم كلثوم، الموضوع بكل تأكيد صعب لأنها فنانة كبيرة واسمها يدعو للفخر، وبحلم إني أقدر أجمع تكوينة حلوة من أغنيات أم كلثوم يكون كلامها جميل، ويرضي كل الأذواق ويتناسب مع طريقتي في الغناء".