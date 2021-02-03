شكرا لقرائتكم خبر عن حسن فؤاد يعتذر لعلى الحجار والحلو: قلت إنهما سبب الأغانى الهابطة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فسرالفنان حسن فؤاد الشهير بمطرب أرابيسك سر مقولته التى أشار فيها قبل سنوات إلى أن على الحجار ومحمد الحلو سبب انتشار الأغانى الهابطة، وقال مطرب أرابيسك خلال حواره مع تلفزيون الخليج 365 بعد عودته للساحة الغنائية من جديد :" كما تدين تدان وزى ما أنا قلت عليهم كدة من سنين الناس انهارده بتتقال لى نفس المقولة، بيقولوا انتوا السبب أنت واحد من الناس اللى خلوا الأغانى دى موجودة"

وتابع :" أنا قلت الكلام ده من سنين وكان فى هبوط فى مستوى الأغانى بس مكانش بهذا المستوى اللى وصلنا له الأن ، وكنت فى حوار وسألونى عن السبب فقلت إن على الحجار ومحمد الحلو هما السبب وراء انتشار الأغانى الهابطة لأنهم موقفوش الوقفة اللازمة أمام هجمة هذه الأغانى وهما فنانين كبار، وكان يجب أن يقفا أمامها بانتاجهما من الفن الراقى ليكون هناك خط موازى، كان لازم انتاجهما يكون كثير ولا يحتجبا ويبتعدا"

ويضحك قائلاً: " سبحان الله أنا قلت الكلام ده من سنين والنهردة الكلام ده بيتقال لى فكما تديد تدان، وأسف يااستاذ على وأستاذ الحلو اللى قلت عليكم بيقال عنى إنى بعدت واحتجبت وهذا ساعد على انتشار الأغانى الهابطة"

وتابع قائلا:" مصر دولة كبيرة وأم الفن والفنون اللى علمت الدنيا الإعلام والدراما والغناء والشعر، واحنا خارجين من ثورتين كبار هزوا مصر هزة أرعبتنا، لكن بفضل الله قيد لمصر وشعبها قيادة حكيمة نقلتها إلى مكانة أكبر وإن شاء الله القادم أجمل، لذلك ظهرت هذه الأشياء لكن الأعمال الجيدة هى التى ستبقى"

وأضاف :" دائماً أقول أن الفن والتاريخ لا يصنع بالتفاهات ولكن بالأعمال الجادة الهادفة، نشوف أرابيسك والشهد والدموع والأيام، كل هذه الأعمال باقية لأنها أعمال جيدة رغم مرور سنوات طويلة عليها"