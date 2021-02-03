خالد النبوي مع عمرو عرفة وأيمن بهجت قمر من كواليس "أهل الكهف" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان خالد النبوي، جمهوره ومتابعيه، صورة تجمعه بالمخرج عمرو عرفة، والمؤلف أيمن بهجت قمر، من كواليس فيلم "أهل الكهف".

ونشر النبوي الصورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "الحبايب عمرو عرفة وأيمن بهجت قمر من كواليس تصوير فيلم أهل الكهف.. دعواتكم".

فيلم "أهل الكهف" بطولة النجوم: خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصري، وأحمد عيد وغيرهم.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر ومأخوذ عن رواية حاملة لنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم، من إنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.