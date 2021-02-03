الشاب كاديل يستحضر زمن الراي الجميل ويغني للمرحوم حسني



طرح الفنان المغربي الشاب كاديل جديده الفني، على قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات اليوتيوب، وهو عبارة عن "كوفر راي" لمجموعة من نجوم الراي الجزائري، في مقدمتهم الراحل الشاب حسني إلى جانب الثنائي الشهير الصحراوي وفضيلة ورضى طالياني.

واختار الشاب كاديل 3 أغاني حققت نجاحا كبيرا وتركت بصمة خاصة لدى عشاق فن الراي، حيث أعاد أداء أغنية "تالبوني فيك" للفنانين فضيلة والصحراوي، إلى جانب أغنية "جوزيفين" للفنان رضا الطالياني، وأغنية "رابطة الحنا" للراحل الشاب حسني.

العمل من توزيع الموسيقي " فؤاد الأسمر" و الماستر بـــ "استوديو السمر"، وهو العمل الفني الذي قص به الشاب كاديل شريط أعماله الفنية للسنة الجديدة 2021، كما تعد أول أغنية ضمن سلسلة من الأغاني التي اختار "كاديل" طرحها على رأس كل شهر خلال هذه السنة، والتي اختار أن تكون بتوزيع مختلف ومواضيع متنوعة، كما قرر الشاب كاديل طرح مجموعة من الأغاني على شكل فيديو كليب.

الشاب كاديل واسمه الحقيقي "عادل"، هو من مواليد مدينة الدار البيضاء وتحديدا بدرب السلطان، يقيم حاليا بالديار الإيطالية، عشق الفن منذ صغره، حيث أتيحت له الكثير من الفرص للغناء في العديد من الحفلات والمناسبات المدرسية رفقة زملائه الذين لم يخفوا إعجابهم بصوته وأدائه.

قرر الشاب كاديل السفر إلى إيطاليا، وهناك بدأ مسيرته الاحترافية مع عدة فرق موسيقية، بينها الفرقة الموسيقية المتعددة الأعراق لمودينا orchestra multietnica di Modena التي برز ضمنها كصوت عربي ومغربي متميز، وحقق معها نجاحات كبيرة.

طرح الشاب كاديل أول ألبوم له تحت عنوان "بلادي"، الذي عالج من خلاله مواضيع مختلفة منها الهجرة، الحب، والخيانة...

وبرزت موهبة الشاب كاديل بفن الراي، نظرا لتأثره الكبير بفناني الراي الذين حققوا نجاحات واسعة بينهم: