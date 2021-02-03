بلقيس تطلق "حالة جديدة" في مؤتمر إفتراضي بتقنية 3D عبر تطبيق EVE

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





أطلقت المغنية اليمنية بلقيس، ألبومها الجديد “حالة جديدة”، وأغنيته المصورة الجديدة، من خلال مؤتمر صحفي بتقنية 3D عبر تطبيق EVE.

فقد قام أهل الإعلام والصحافة إضافة إلى معجبي بلقيس، بالتسجيل عبر تطبيق EVE، وإختيار الـ Avatar أو الشخصية الرمزية الخاصة بهم لتطل بلقيس عليهم من خلال شاشة ضخمة.

وقامت المغنية الشابة بدردشة مع مخرج الكليب حسام الحسيني، الذي كان حاضراً، وعبر عن إعجابه الكبير بشخصيتها وفنها والتطور الذي تقدمه دائماً، ومن ناحيتها أكدت بلقيس أنها أحبت التعامل مع حسام كثيراً، وخاصةً بعد أعمال محمد رمضان المصورة التي قام بإخراجها.

وأشارت بلقيس، إلى أن أغنيات ألبومها سيتم طرحها تباعا خلال الأسابيع المقبلة لكي تحصل كل أغنية على حقها، خاصة وأنها المنتجة لأعمالها.

وكشفت المطربة أن ألبومها الجديد سيتضمن عددا من اللهجات منها أغنية مغربية وأغنية مصرية.