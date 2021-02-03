جنيفر لوبيز قاتلة مأجورة في فيلم جديد من إنتاج نتفليكس

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"الخليج 365" من بيروت: تستعد النجمة جينيفر لوبيز لبطولة وإنتاج فيلم جديد بعنوان "The Mother" لصالح نتفليكس، حيث ستلعب لوبيز دور قاتلة تخرج من مخابئها لحماية ابنتها التي تخلت عنها قبل سنوات، بينما كانت هاربة من رجال خطرين. كما تجري "نتفليكس" محادثات مع مخرجة فيلم "Mulan" نيكي كارو لإخراج الفيلم.

يذكر أن المنصة العملاقة كانت قد اعلنت مؤخراً عن مشروع فيلم آخر تتعاون فيه مع لوبيز بعنوان "The Cipher" تقوم فيه بدور عميلة أف بي اي تبحث عن قاتل متسلسل.

لوبيز كانت قد إنتهت من تصوير فيلم دراما رومانسي بعنوان Marry Me يشاركها في بطولته كل من الممثل أوين نيلسون والمغني الكولومبي مالوما، تأجل عرضه بسبب جائحة كورونا.

كما تعمل على فيلم بعنوان "Shotgun Wedding" لصالح "Lionsgate"، بالإضافة الى دراما الجريمة "The Godmother" لصالح STX، حيث تدرس لوبيز فكرة أن يكون هذا المشروع أول تجاربها كمخرجة، وفقًا لمصدر قريب من المشروع.

في "The Godmother" تقوم لوبيز بدور زعيمة المخدرات الكولومبية جريسيلدا بلانكو ، المعروفة أيضًا باسم "العرابة".

القصة تتبع حياة بلانكو ، التي تغلبت على الرجال من حولها ودفعتهم للارتقاء من طفولة فقيرة في كولومبيا لتصبح واحدة من أكبر أمراء المخدرات في العالم. وبحسب ما ورد كانت تبلغ ثروتها أكثر من ملياري دولار ، وكانت شخصية رئيسية في حرب الكوكايين كاوبوي في ميامي. قُتلت بلانكو في كولومبيا عام 2012.