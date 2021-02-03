شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حافظ الصديق المقرب لـ محمد إمام فى "النمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمود حافظ فى مسلسل "النمر" للنجم محمد إمام، المقرر أن يعرض فى موسم دراما رمضان المقبل، ويجسد دور صديقه المقرب خلال أحداث العمل التى تتوالى فى إطار من الدراما والأكشن، المسلسل إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

ويواصل محمد إمام، تصوير العمل فى ديكور بمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث أوشك إمام على الانتهاء من الديكور الأول الأساسى، والذى يجمع بينه وبين بيومى فؤاد ومحمد رياض وآخرين، ومن المقرر أن ينتقل فريق العمل إلى ديكورات أخرى خلال الفترة المقبلة.

يقدم محمد إمام في المسلسل دور شاب صعيدي قادم من الصعيد لمنطقة الصاغة بالقاهرة ويتحول في النهاية لمطارد من قبل أهل الساحة بعد أن كان من رجال الصناعة ويصبح من أخطر اللصوص المطاردين ويتم رصد مكافأة كبيرة لضبطه أو الإدلاء بمعلومات عنه وسط محاولاته للحفاظ على حبه للفنانة هنا الزاهد.

وعلى جانب آخر، شوق إمام جمهوره ومعجبيه لمسلسله الجديد "النمر" ، حيث شارك متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة دعائية للترويج للمسلسل، معلقًا: "توكلنا على الله.. النمر.. رمضان 2021".

الصورة التي نشرها محمد إمام ظهر فيها شخصًا ملثما مكتوب عليها: "مطلوب حيًا أو ميتًا.. مكافأة مليون جنيه لأي مواطن يرشد عن النمر.. تنبيه هام المجرم شديد الخطورة"، ولاقت الصورة تفاعلاً كبيرًا بين متابعيه على منصات السوشيال ميديا.

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة كل من: محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومى فؤاد وأحمد خالد صالح إيناس كامل، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب للمشاركة فى العمل، من إنتاج سينرجى.