هكذا علق عمرو محمود ياسين على وضع لافتة "عاش هنا" على منزل والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قدّم الفنان عمرو محمود ياسين، الشكر للجهات المسئولة في مصر عن وضع لافتة "عاش هنا" على واجهة منزل والده الفنان الكبير الراحل محمود ياسين.

ونشر عمرو صورة اللافتة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "شكرا جزيلا.. نشكر كل الجهات المسئولة.. مجلس الوزراء، مركز الدعم واتخاذ القرار، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وزيرة الثقافة، ووزارة الثقافة، فكر وإبداع وانتماء، ومحافظة الجيزة.. شكرا لكم جميعا كل التقدير والاحترام جزيل الشكر.. والله يرحمك يا أبي الغالي وأسكنك فسيح جناته".

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.

مشروع "عاش هنا" يهدف إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانين والسينمائيين وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث، وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، ويتم الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها، ويتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافتة على المبنى تبين اسم الفنان الذي سكن بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني، مما يساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني الهامة على مستوى الجمهورية.